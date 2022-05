L’intelligence économique s’intéresse à la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux dirigeants publics et privés, aux organisations, aux entreprises et aux (...)

86 - Les Inventives en session à Poitiers

du lundi 16 mai 2022 au mercredi 18 mai 2022

Organisées par Transtech Aquitaine, Les Premières Nouvelle-Aquitaine et Grand Poitiers Communauté Urbaine, Les Inventives se dérouleront du 16 au 18 mai à l’Hôtel de la Communauté Urbaine à Poitiers. Dédié aux femmes et équipes mixtes porteuses de projets inventifs, cet accompagnement gratuit de 3 jours “forme et informe les apporteuses d’idées pour qu’elles puissent devenir de véritables porteuses de projets”, l’objectif étant de valider l’aspect entrepreneurial et la faisabilité d’une idée, tant techniquement que juridiquement. Au programme : des conférences, des travaux individuels, des rencontres entrepreneuriales et une soirée de pitches où les participantes présenteront leur projet à des structures partenaires locales, des élus, des investisseurs potentiels et des journalistes. Informations ici.

+ A signaler que ce projet est soutenu par le Secrétariat d’État chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes, la Région Nouvelle-Aquitaine ainsi qu’Aquitaine Active, acteur contre l’exclusion professionnelle ou sociale.