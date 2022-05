Dans une période où l’on ne s’étonne vraiment plus de rien, l’intelligence économique nous invite à pratiquer l’étonnement pour enrichir les pratiques de veille concurrentielle et (...)

Avec le Web 2.0 et le développement des réseaux sociaux, les organisations publiques et privées ont soudainement pris conscience de la volatilité de leur image corporate. Les (...)

L’intelligence économique s’intéresse à la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux dirigeants publics et privés, aux organisations, aux entreprises et aux (...)

33 - Space4Ports, l’espace au service du port du futur, à Bordeaux

le mardi 3 mai 2022

Le 3 mai prochain à Bordeaux, le pôle de compétitivité Aerospace Valley, le Grand Port Maritime de Bordeaux, Bordeaux Technowest ainsi que le Centre national d’études spatiales et le cluster Maritime Français organisent l’évènement “Space4Ports”, dans le cadre du “Framework Partnership Agreement on Copernicus User Uptake” (FP-CUP). Cette journée consacrée à “l’espace au service du port du futur” s’adresse aux acteurs du secteur portuaire ou aux fournisseurs d’applications spatiales pour le maritime. Au programme : approfondir les connaissances sur l’apport des données spatiales Copernicus pour la gestion des activités portuaires et la transition écologique ainsi qu’une session de rencontre B2B avec des experts, des fournisseurs de solutions et des utilisateurs. Informations et inscription, ici.

+ Space4Ports est soutenu par Airbus Développement, le projet Galatea, Bordeaux Métropole, le projet Novexport, la Région Nouvelle-Aquitaine et la Mairie de Bassens.