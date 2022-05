Dans une période où l’on ne s’étonne vraiment plus de rien, l’intelligence économique nous invite à pratiquer l’étonnement pour enrichir les pratiques de veille concurrentielle et (...)

Avec le Web 2.0 et le développement des réseaux sociaux, les organisations publiques et privées ont soudainement pris conscience de la volatilité de leur image corporate. Les (...)

L’intelligence économique s’intéresse à la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux dirigeants publics et privés, aux organisations, aux entreprises et aux (...)

17 - Le retour du salon EvoluCCIO à Rochefort

le jeudi 22 septembre 2022

La 2e édition du salon de la formation et de l’évolution professionnelle EvoluCCIO est programmée le 22 septembre à Rochefort. Cette journée sera “l’occasion pour les professionnels de la formation de toucher une cible de proximité et de rencontrer, sur un lieu unique, des visiteurs de typologies variées : dirigeants, salariés, demandeurs d’emploi et personnes en reconversion” mais aussi de faire connaître ses offres, produits, services et conseils en exposant. Experts de la formation, institutions et organismes financeurs, pour en savoir plus contactez Stéphane Bonneau (responsable événements & animation CCI 17) par mail.