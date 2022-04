Dans une période où l’on ne s’étonne vraiment plus de rien, l’intelligence économique nous invite à pratiquer l’étonnement pour enrichir les pratiques de veille concurrentielle et (...)

Avec le Web 2.0 et le développement des réseaux sociaux, les organisations publiques et privées ont soudainement pris conscience de la volatilité de leur image corporate. Les (...)

L’intelligence économique s’intéresse à la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux dirigeants publics et privés, aux organisations, aux entreprises et aux (...)

64 - Le salon international Geodays, à Pau

du mardi 14 juin 2022 au mercredi 15 juin 2022

Organisé par Avenia, le pôle de compétitivité des industries du sous-sol, le salon international Geodays aura lieu en présentiel les 14 et 15 juin au Palais Beaumont à Pau. Au programme de cette édition 2022 dont l’Espagne sera le pays à l’honneur : des conférences, des sessions thématiques et plus de 2 000 RDV B2B. Parmi les intervenants présents : Pierre Brossollet (CEO d’Arvern Group et président de Lithium France) ou encore Pierre Nerguararian (président du GIP Chemparc).

Inscription, ici.