L’intelligence économique s’intéresse à la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux dirigeants publics et privés, aux organisations, aux entreprises et aux (...)

86 - Le Futuroscope accueille Longevity

du mercredi 8 juin 2022 au jeudi 9 juin 2022

Le congrès Longevity, “Assises internationales du bien vieillir”, se déroulera les 8 et 9 juin prochains au Palais des congrès du Futuroscope (présentiel et digital). Organisée cette année avec le Colloque Resanté-Vous et le Gérontopôle de Nouvelle-Aquitaine, cette édition 2022 s’articulera autour du thème : “Le « prendre soin », cœur d’une société inclusive”. Il s’agira d’aborder 4 grands sujets : “Prospective et environnement de vie du senior”, “Le soutien au domicile en autonomie”, “L’attractivité des métiers du grand âge et du soin” et enfin “L’économie du grand âge”. Pendant ces 2 jours, 50 conférences sont programmées, 120 exposants sont annoncés et 2 000 visiteurs sont attendus.

Informations et inscription, ici.