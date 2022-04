Dans une période où l’on ne s’étonne vraiment plus de rien, l’intelligence économique nous invite à pratiquer l’étonnement pour enrichir les pratiques de veille concurrentielle et (...)

17 - A Rochefort, les Rencontres du recyclage des composites

le lundi 23 mai 2022

Dans un contexte global de décarbonation des activités industrielles, la Communauté d’agglomération Rochefort Océan, l’agence ADI Nouvelle-Aquitaine, Atlantic Cluster et ACD Nouvelle-Aquitaine collaborent pour faire émerger des solutions de recyclage des matériaux composites, principalement fibre de verre, polyester et époxy. Afin d’identifier des projets concrets, une nouvelle journée “Rencontres du recyclage des composites” est programmée le lundi 23 mai prochain. L’évènement se déroulera en présentiel, au Palais des Congrès de Rochefort, de 10h30 à 15h, mais aussi en digital pour ceux qui le souhaitent. Au programme : une conférence sur les gisements locaux, régionaux et nationaux de composites à recycler (études réalisées en 2021-2022), une table ronde sur les solutions techniques de recyclage et les premiers retours d’expérience, une galerie de solutions avec une dizaine de stands et enfin un cocktail pour “créer du lien entre les offreurs de solutions et les acteurs qui ont des besoins”.

Inscription ici.