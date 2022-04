Dans une période où l’on ne s’étonne vraiment plus de rien, l’intelligence économique nous invite à pratiquer l’étonnement pour enrichir les pratiques de veille concurrentielle et (...)

Avec le Web 2.0 et le développement des réseaux sociaux, les organisations publiques et privées ont soudainement pris conscience de la volatilité de leur image corporate. Les (...)

L’intelligence économique s’intéresse à la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux dirigeants publics et privés, aux organisations, aux entreprises et aux (...)

33 - MEET2WIN #7, à Bordeaux

du mercredi 11 mai 2022 au vendredi 13 mai 2022

La 7e édition de MEET2WIN se déroulera à Bordeaux du 11 au 13 mai. Organisé par la plate-forme de soutien à l’innovation en cancérologie MATWIN (filiale d’Unicancer), cette convention d’affaires européenne dédiée à l’oncologie “réunit chaque année près de 300 professionnels (grands groupes industriels, biotechs, startups, chercheurs, investisseurs, structures d’accompagnement) et génère plus de 1 500 rendez-vous d’affaires”. Et sont également prévus pendant ces 2 jours, des conférences, des ateliers et des tribunes de projets innovants. Au chapitre des nouveautés, à signaler notamment l’événement satellite l’OncoStart Summit soutenu par le French Tech Community Fund, avec des présentations de projets entrepreneuriaux, un meetup et un job dating.