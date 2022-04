33 - Bordeaux accueille le 16e Congrès Européen de l’Agriculture Biologique

du jeudi 16 juin 2022 au vendredi 17 juin 2022

Le 16e congrès européen de l’agriculture biologique se déroulera les 16 et 17 juin prochains à Bordeaux. Organisés par IFOAM Organics Europe et Interbio Nouvelle-Aquitaine, il se déroulera dans deux lieux (Cité du Vin et Radisson Blu Hôtel) et s’articulera autour du thème “Vers un avenir plus biologique : perspectives et outils pour atteindre les objectifs du Pacte Vert Européen”. Plusieurs plénières rythmeront ces 2 jours : “Comment la PAC peut-elle contribuer à l’objectif de 25% de surfaces biologiques dans l’Union Européenne ?”, “L’agriculture biologique, comme partie intégrante de la solution face au changement climatique et en faveur de la biodiversité” ou encore “Utilisation des pesticides et contamination : comment les politiques de l’Union Européenne peuvent soutenir les acteurs de la Bio ?”. Au programme également des sessions au choix : “Améliorer, inspirer et structurer : chaîne de valeurs et approvisionnement”, “Comment le numérique peut-il aider le secteur des produits biologiques : point de vue d’expert” et “Le réseau pilote de fermes biologiques à impact positif pour le climat”.

