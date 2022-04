Dans une période où l’on ne s’étonne vraiment plus de rien, l’intelligence économique nous invite à pratiquer l’étonnement pour enrichir les pratiques de veille concurrentielle et (...)

33 - Bordeaux : Electric-Road voit double pour sa 7e édition

du jeudi 26 mai 2022 au dimanche 29 mai 2022du mercredi 29 juin 2022 au vendredi 1er juillet 2022

Pour sa 7e édition, l’événement dédié à la mobilité propre et décarbonée Electric-Road se dédouble : une version grand public “Electric-Road Show” (du 26 au 29 mai) pendant la foire internationale de Bordeaux et une version pour les professionnels baptisée “Electric-Road business & seminar” qui se déroulera du 29 juin au 1er juillet au Palais des congrès de Bordeaux. Avec au programme pour ce “rendez-vous annuel de travail et d’observation” : 3 000 m2 de surface d’exposition permettant de découvrir les nouveautés du secteur, “rencontrer de nouveaux prospects” mais aussi “tous les métiers de la filière de la transition du transport (véhicules électriques, bus, camions, bornes de charge, équipementiers, services)”. Sont également prévues “Les Assises des rues et des routes du futur”, un cycle de conférences “d’états des lieux”, d’ateliers et de workshops autour de l’innovation, des métiers, des énergies et des infrastructures. Informations, ici.