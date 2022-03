Dans une période où l’on ne s’étonne vraiment plus de rien, l’intelligence économique nous invite à pratiquer l’étonnement pour enrichir les pratiques de veille concurrentielle et (...)

64 - Bask’invest revient en présentiel

le jeudi 31 mars 2022

Après 2 éditions virtuelles, Bask’invest est de retour en présentiel le 31 mars prochain à Bidart. Trois temps forts sont annoncés pour cette 8e édition qui se déroulera au sein du bâtiment Estia Berri. Tout d’abord, un concours de pitch de start-up dont l’objectif est “de mettre en avant les pépites du territoire”. A la clef, 4 lots d’une valeur de 1 500 à 3 000 € remis aux lauréats par les sponsors : Airbus Développement, la Communauté d’Agglomération Pays Basque, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (BPACA) ou encore la French Tech Pays Basque. Egalement, une table ronde qui s’articulera autour du thème “Enjeux de gouvernance : impact sur la stratégie, le financement et le développement d’une start-up” où dirigeants et fondateurs - Claire Pinatel d’Expateo, Jean-Louis Mélin d’Izarlink, Eric Gagnaire de Patatam mais aussi Timothée Achéritogaray de Sokoa - apporteront leur regard et témoignage. Enfin, un speed meeting permettra aux entreprises en croissance de rencontrer près de 20 financeurs et investisseurs régionaux lors de rendez-vous individuels de 10 minutes.

Informations et inscription, ici.