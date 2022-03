Dans une période où l’on ne s’étonne vraiment plus de rien, l’intelligence économique nous invite à pratiquer l’étonnement pour enrichir les pratiques de veille concurrentielle et (...)

Avec le Web 2.0 et le développement des réseaux sociaux, les organisations publiques et privées ont soudainement pris conscience de la volatilité de leur image corporate. Les (...)

L’intelligence économique s’intéresse à la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux dirigeants publics et privés, aux organisations, aux entreprises et aux (...)

33 - Job Connect : 100% en ligne pendant 2 jours

du jeudi 24 mars 2022 au vendredi 25 mars 2022

Le Job Connect revient les 24 et 25 mars prochains et se déroulera 100% en ligne. Organisé par La French Tech Bordeaux en partenariat avec l’Apec, Pôle emploi et Cap Métiers, cet événement “s’adresse à toutes celles et ceux qui cherchent un emploi dans l’écosystème technologique et innovant à Bordeaux ou en Nouvelle-Aquitaine”. 141 entreprises participantes (start-up, scale-up, PME Tech, ESN, grands groupes...) sont annoncées sur la plate-forme Seekube où est hébergé le Job Connect.

Information et inscriptions, ici.