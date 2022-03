Dans une période où l’on ne s’étonne vraiment plus de rien, l’intelligence économique nous invite à pratiquer l’étonnement pour enrichir les pratiques de veille concurrentielle et (...)

40 - Le Forum des métiers de la glisse est de retour à Hossegor

le vendredi 25 mars 2022

Organisé par le cluster EuroSIMA, le Forum des métiers de la glisse se tiendra le 25 mars prochain au Spoting Casino à Hossegor. Au programme de cette 3e édition : un job dating (information et/ou recrutement) sur les stands des entreprises ou organismes de formation présents ainsi que 2 tables rondes. L’une, où seront réunis plusieurs poids lourds du secteur (Quicksilver, Volcom, Roxy, Rip Curl et Surf Hardware) permettra de présenter différents profils de métiers de la filière. L’autre abordera “L’évolution des métiers dans la filière glisse et les enjeux” ainsi que “l’attractivité du territoire des Landes en termes d’emploi” avec la participation de professionnels tels que CNPC Business Campus, le cabinet de recrutement spécialisé dans le sport ASPOM mais aussi le service de la Communauté de communes Maremnes Adour Côte-Sud. Informations ici.

☞ A signaler que cet événement s’inscrit dans le cadre de la Semaine de l’emploi maritime “pour découvrir les métiers de la mer, rencontrer des entreprises qui recrutent et des centres de formation”, du 21 au 25 mars, organisé par Pôle emploi et ses partenaires au niveau national.