Dans une période où l’on ne s’étonne vraiment plus de rien, l’intelligence économique nous invite à pratiquer l’étonnement pour enrichir les pratiques de veille concurrentielle et (...)

Avec le Web 2.0 et le développement des réseaux sociaux, les organisations publiques et privées ont soudainement pris conscience de la volatilité de leur image corporate. Les (...)

L’intelligence économique s’intéresse à la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux dirigeants publics et privés, aux organisations, aux entreprises et aux (...)

86 - Techstars Startup Weekend à Poitiers

du vendredi 25 mars 2022 au dimanche 27 mars 2022

Les 25, 26 et 27 mars prochains, Poitiers accueille Techstars Startup Weekend. Cet événement, qui se déroulera au sein du tiers lieu dédié à l’écosystème du numérique, Cobalt, s’adresse aux “entrepreneurs en herbe” qui bénéficieront du soutien de mentors, investisseurs, cofondateurs ou encore sponsors. Le principe ? apprendre “à penser, travailler et construire comme une startup en 54 heures palpitantes”. Lors de la cérémonie de clôture, les projets seront présentés devant un jury composé de 5 personnes dont notamment Bastien Bernela (Communauté urbaine Grand Poitiers, en charge du développement économique) et Antonin Marcault (directeur d’Alterna Energie).

Informations et inscription, ici.