Dans une période où l’on ne s’étonne vraiment plus de rien, l’intelligence économique nous invite à pratiquer l’étonnement pour enrichir les pratiques de veille concurrentielle et (...)

Avec le Web 2.0 et le développement des réseaux sociaux, les organisations publiques et privées ont soudainement pris conscience de la volatilité de leur image corporate. Les (...)

L’intelligence économique s’intéresse à la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux dirigeants publics et privés, aux organisations, aux entreprises et aux (...)

33 - Bordeaux : salon Compétences Cadres de l’Apec au hangar 14

le mardi 15 mars 2022

Le salon Compétences Cadres de l’Apec se déroulera en présentiel le 15 mars à Bordeaux. Plus d’une trentaine d’entreprises de différents secteurs d’activités (Poujoulat, Lidl, Cdiscount, Okantis, Potez Aéronautique...) seront réunies au Hangar 14 pour rencontrer les cadres mais aussi les jeunes diplômés lors de RDV programmés. A ce jour, plus de 250 offres d’emplois sont d’ores et déjà proposées sur le site dédié. Et plusieurs ateliers d’une durée de 45 mn (“CV les bonnes pratiques”, “L’entretien”, “3 leviers d’action sur vos réseaux sociaux”...) seront organisés tout au long de la journée.

Informations et inscription, ici.