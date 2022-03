Dans une période où l’on ne s’étonne vraiment plus de rien, l’intelligence économique nous invite à pratiquer l’étonnement pour enrichir les pratiques de veille concurrentielle et (...)

87-19 - Limoges et Brive accueillent la Tournée de l’innovation

du mercredi 9 mars 2022 au jeudi 10 mars 2022

Deux étapes de la Tournée de l’innovation sont prévues dans notre région. Organisé par l’institut InnovENT-E et avec le soutien de l’AVRUL, cet événement a pour objectif “de renforcer et cibler les actions permettant aux PME-PMI d’un territoire de développer des compétences en innovation pour bâtir une offre innovante et conquérante à l’international” mais aussi de “développer des synergies renforcées entre les entreprises, les établissements d’enseignement supérieur, les collectivités territoriales sur l’aspect compétences en innovation et sur les dynamiques de recrutement”. Rendez-vous sur inscription : le 9 mars à Limoges (Ester Technopole, salle Hermès) et le 10 mars à Brive la Gaillarde (CCI).