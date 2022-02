86 - En amont des Portes du Cuir : ResoTECH

le jeudi 16 juin 2022

Les 17, 18 et 19 juin, le cluster néo-aquitain ResoCUIR (plus de 100 adhérents) organise la 8e édition des Portes du Cuir. L’évènement se déroulera à Saint-Junien (salle des congrès), capitale de la ganterie française et haut lieu de l’industrie du cuir et du luxe. 60 exposants sont annoncés, avec un objectif de fréquentation de 5 000 visiteurs. La journée de vendredi “sera spécialement dédiée aux curieux” (collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en reconversion professionnelle) d’une “filière cuir qui recrute”. Avec aussi des expositions, des ateliers d’initiation, une librairie, des projections de films et documentaires… En amont de ce rendez-vous, le jeudi 16 juin, sera lancé ResoTECH. Au programme de cette journée entièrement dédiée aux professionnels et dont le thème sera “Comment conjuguer les enjeux de l’innovation avec la RSE ?” : 3 tables rondes (“Circularité et traçabilité : quelle marge de manœuvre ?”, “La digitalisation : de la production au client ?”, “Les nouveaux enjeux de la RH : les compteurs à zéro ?”), des démonstrations d’experts et de solutions, un pôle diagnostic-accompagnement-financement et enfin un “cocktail-networking”. Plus d’informations sur ResoTECH ici.