33 - 6e édition du forum européen Cartoon moovie à Bordeaux

du mardi 8 mars 2022 au jeudi 10 mars 2022

Du 8 au 10 mars prochains, Bordeaux accueille la 6e édition de Cartoon moovie. Ce forum européen de coproductions destinées aux longs métrages d’animation réunira “distributeurs internationaux, responsables de licensing et merchandising, des nouvelles plateformes de distribution numérique et des acteurs financiers du secteur”. Pendant ces 3 jours, près de 900 participants issus d’une quarantaine de pays découvrent en exclusivité de nouveaux projets lors de pitches. A noter également au programme, “Animation & Transmédia” (8 mars), en collaboration avec Bordeaux Métropole, la Région Nouvelle-Aquitaine, SO Games & CO-BO, dont l’objectif est de “créer des synergies entre les acteurs de l’animation, des jeux vidéo et du transmédia” avec 3 keynotes et des rendez-vous individuels. Et le Coaching Programme (9 mars) qui accueillera environ 70 étudiants et enseignants des écoles d’animation du territoire.