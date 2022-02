33 - Le Matmut accueille le salon SO Evénements

du mercredi 16 mars 2022 au jeudi 17 mars 2022

Le salon SO Evénements est de retour les 16 et 17 mars prochains au stade Matmut Atlantique à Bordeaux. Organisé par Groupe Tangram (Bordeaux) et Groupe Meet&Com (Paris), ce rendez-vous annuel de la filière événementielle du grand Sud-Ouest prévoit 140 exposants et la présence d’une centaine d’acheteurs issus de différentes régions. Au programme pendant ces 2 jours : des rendez-vous one to one, 5 “Pré-Tour pour découvrir la Région Nouvelle-Aquitaine avec le Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine” ainsi que des ateliers et des débats autour des sujets d’actualité de la filière. Pour cette édition 2022, 600 visiteurs professionnels de la région sont attendus. Informations, ici.

+ SO Evénements est actuellement en train d’essaimer dans d’autres régions. Ainsi, SO Evénements Nantes (les 12 et 13 mai) et SO Evénements Toulouse, les 30 juin et 1er juillet prochains sont en cours de commercialisation.