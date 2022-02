Dans une période où l’on ne s’étonne vraiment plus de rien, l’intelligence économique nous invite à pratiquer l’étonnement pour enrichir les pratiques de veille concurrentielle et (...)

Avec le Web 2.0 et le développement des réseaux sociaux, les organisations publiques et privées ont soudainement pris conscience de la volatilité de leur image corporate. Les (...)

L’intelligence économique s’intéresse à la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux dirigeants publics et privés, aux organisations, aux entreprises et aux (...)

33 - Bordeaux accueille Profession’L

du jeudi 17 mars 2022 au vendredi 18 mars 2022

Le salon de la reconversion professionnelle des femmes, Profession’L, se déroulera en présentiel les 17 et 18 mars prochains à l’Hôtel de ville de Bordeaux. Au programme de cette 10e édition : l’emploi, la formation, la création d’entreprise et l’accompagnement individuel. Informations et inscription, ici.

+ Profession’L Bordeaux, c’est aussi un salon online (rendez-vous en ligne, workshops live...) qui est programmé les 15 et 16 mars.