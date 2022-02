L’intelligence économique s’intéresse à la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux dirigeants publics et privés, aux organisations, aux entreprises et aux (...)

Région - “Futurs énergétiques 2050” : scénarios & impacts industriels

le lundi 21 février 2022

Le 21 février prochain à 10h30, le cluster Energies-Stockage Nouvelle-Aquitaine organise une rencontre autour des travaux de RTE baptisés “Futurs énergétiques 2050” avec la présentation des scénarios et impacts industriels et technologiques. Erik Pharabod (délégué RTE Sud-Ouest) évoquera notamment les “6 scénarios du mix de production 2050”, les trajectoires de consommation, les leviers de flexibilité ainsi que la situation de développement des ENR en région Nouvelle-Aquitaine. La partie “impacts activités emplois des projets d’énergies renouvelables” sera abordée par le Syndicat des Energies renouvelables. Et enfin autour du thème “Réalité industrielle, innovation et potentiel de développement” seront réunies les entreprises HDF Energy (industrialisation de piles à combustible, siège à Lormont - voir aussi en page 5), VMH Energies (fabricant de modules photovoltaïques, basée à Châtellerault), Saft (fabricant de solutions de stockage batteries, sites industriels notamment à Bordeaux et Nersac et centre de R&D à Bruges) et le groupe breton Maritime Kuhn (opérateur logistique éolien terreste et offshore). Cet événement sera accessible en live sur la plate-forme Néo Business en Nouvelle-Aquitaine.

