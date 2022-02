33 - En mars, Bordeaux accueille le salon du Made in France

du vendredi 11 février 2022 au dimanche 13 février 2022

Outre Paris, le salon du Made in France se déroulera aussi et pour la première fois en région. La première étape de cette édition décentralisée en région Nouvelle-Aquitaine est portéee par Fabienne Delahaye, fondatrice de MIF Expo, et Gilles Attaf, président d’Origine France Garantie. Programmé du 11 au 13 mars prochains au Palais des Congrès de Bordeaux, ce nouveau rendez-vous baptisé “MIF Expo Bordeaux” attend plus de 10 000 visiteurs et plus de 150 entreprises. Pendant ces 3 jours de nombreuses Entreprises du Patrimoine Vivant et Métiers d’art sont d’ores et déjà annoncées telles que Maison Francis Miot (64), Tissage Moutet (64), Maison Broussaud (87), Eno (79)...

Créé en 2012, MIF Expo a pour objectif d’être une vitrine permettant “à l’industrie, à l’innovation et à la créativité française de rencontrer les consommateurs, les journalistes et les personnalités politiques”. Inscription ici.

+ A préciser que la 5e édition des Assises du produire en France, annoncée il y a quelques semaines dans nos colonnes, se déroulera dans le même temps.