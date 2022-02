Dans une période où l’on ne s’étonne vraiment plus de rien, l’intelligence économique nous invite à pratiquer l’étonnement pour enrichir les pratiques de veille concurrentielle et (...)

Avec le Web 2.0 et le développement des réseaux sociaux, les organisations publiques et privées ont soudainement pris conscience de la volatilité de leur image corporate. Les (...)

L’intelligence économique s’intéresse à la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux dirigeants publics et privés, aux organisations, aux entreprises et aux (...)

79 - Salon Sèvres & Bat, le 4 février à Niort

le vendredi 4 février 2022

Le salon Sèvres & Bat, entièrement dédié aux professionnels du bâtiment, revient à Niort pour une 2e édition qui se déroulera le vendredi 4 février prochain (10h-18h), au Parc des expositions de Noron. Organisé par la CAPEB Deux-Sèvres avec l’appui de l’U2P, présenté comme une “plate-forme d’échanges et d’affaires entre les professionnels du BTP”, il devrait réunir quelque 75 exposants sur 2 000 m2, autour de 6 grands univers : gros œuvre, second œuvre, équipement & matériel, hygiène & sécurité, services aux entreprises, emploi & formation. Par ailleurs, outre de nombreuses démonstrations, il est prévu plusieurs conférences, notamment sur la RE 2020 et ses différences avec la RT 2012, sur la démarche RSE ou encore sur le thème “RGE et aides fiscales”. Inscription obligatoire (et gratuite) en ligne.