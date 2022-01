Dans une période où l’on ne s’étonne vraiment plus de rien, l’intelligence économique nous invite à pratiquer l’étonnement pour enrichir les pratiques de veille concurrentielle et (...)

9e Forum Tech Pharma à Talence

le mercredi 9 mars 2022

Le GIPSO-Polepharma (le 16h/APS n° 4522) organise la 9e édition de son forum santé, devenu Forum Tech Pharma, dédié à la digitalisation des process industriels dans l’industrie pharmaceutique. L’évènement se déroulera le 9 mars prochain à Talence (domaine du Haut-Carré). La journée sera ouverte par une conférence du Leem “Comment la digitalisation impacte-t-elle les métiers de la Pharma ? Décryptage des 8 technologies numériques impactant les métiers et les compétences des industries de santé”. Suivront 5 tables rondes : “Digitalisation de la production et de la supply chain”, “Intégrité et sécurisation de la donnée : comment réduire les risques ?”, “Réalité virtuelle et augmentée, jumeaux numériques : quels usages ?”, “Quelles innovations technologiques pour l’Usine du Futur ?” et enfin “RSE : quels engagements des entreprises pharmaceutiques ?”. Plusieurs temps de networking sont prévus tout au long de la journée, ainsi qu’un espace pour découvrir les dernières innovations technologiques dédiées au milieu pharmaceutique. Inscription en ligne.