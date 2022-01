L’intelligence économique s’intéresse à la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux dirigeants publics et privés, aux organisations, aux entreprises et aux (...)

33 - Bordeaux accueille la 3e édition du congrès Lipids & Cosmetics

du mercredi 26 janvier 2022 au jeudi 27 janvier 2022

Le congrès scientifique Lipids & Cosmetics est programmé les 26 et 27 janvier prochains à Bordeaux. Au programme de cette 3e édition qui se déroulera en présentiel (Université de Bordeaux Pey-Berland) et en distanciel, 4 sujets sont annoncés : “L’importance des lipides dans la peau et les cheveux, physiologie, apport et interactions”, “Nouveaux sourcing des lipides : valorisation, contraintes et opportunités ; Où les trouver et comment les obtenir ?”, “Transformation des lipides vers des fonctionnalités dédiées à la formulation” et enfin “Mieux caractériser pour mieux comprendre les lipides”. Informations et inscription, ici.

☞ Cet événement est organisé par le pôle de compétitivité Cosmetic Valley France en partenariat notamment avec l’Institut des Corps Gras (ITERG), le Centre de Valorisation des Agroressources (CVA), l’Université de Bordeaux, ADI et la Région Nouvelle-Aquitaine.