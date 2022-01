L’intelligence économique s’intéresse à la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux dirigeants publics et privés, aux organisations, aux entreprises et aux (...)

Région - Be a Boss Tour 2022 : 1re étape en Nouvelle-Aquitaine

le jeudi 10 mars 2022

La première étape de l’édition 2022 du Be a Boss Tour (5 étapes en région, une en Antilles-Guyane et une finale parisienne) est programmée le 10 mars prochain dans notre région. Cette journée dédiée à l’entrepeneuriat au féminin se déroulera à Bordeaux, au sein de l’Hôtel de Bordeaux Métropole. Outre notamment des keynotes et une table ronde sur le rôle et la mission des incubateurs, des pitchs de femmes entrepreneures sont au programme. 7 candidates sélectionnées en amont (connues au plus tard le 24 février) disposeront de 4 minutes pour présenter leur projet ou leur entreprise suivies de 2 minutes de questions/réponses. Les deux finalistes retenues pourront alors concourir aux Be a Boss Awards qui se tiendra le 29 septembre à Paris où les 3 lauréates bénéficieront de 30 k€ d’espaces publicitaires et d’un accompagnement premium proposé par Bpifrance. Pour candidater, c’est ici jusqu’au 17 février.