Dans une période où l’on ne s’étonne vraiment plus de rien, l’intelligence économique nous invite à pratiquer l’étonnement pour enrichir les pratiques de veille concurrentielle et (...)

Avec le Web 2.0 et le développement des réseaux sociaux, les organisations publiques et privées ont soudainement pris conscience de la volatilité de leur image corporate. Les (...)

33 - 5e édition des Assises du produire en France à Bordeaux

du vendredi 11 mars 2022 au samedi 12 mars 2022

Les Assises du produire en France sont programmées les 11 et 12 mars prochains à Bordeaux. Au programme de cette 5e édition qui se déroulera au sein du Palais des congrès, il est notamment prévu “l’audition des candidats à l’élection présidentielle (ou de leurs représentants) qui viendront s’exprimer sur le sujet du Produire en France”. Plus de 500 professionnels (chefs d’entreprises, personnalités institutionnelles, experts...) sont attendus. Informations et inscription, ici.