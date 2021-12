Dans une période où l’on ne s’étonne vraiment plus de rien, l’intelligence économique nous invite à pratiquer l’étonnement pour enrichir les pratiques de veille concurrentielle et (...)

Avec le Web 2.0 et le développement des réseaux sociaux, les organisations publiques et privées ont soudainement pris conscience de la volatilité de leur image corporate. Les (...)

33 - Bordeaux (Cité du Vin) : colloque “Micropolluants dans l’eau”

le mardi 25 janvier 2022

L’agence de l’eau Adour-Garonne organise le colloque “Micropolluants dans l’eau, un enjeu pour le vivant”. L’évènement se déroulera le 25 janvier 2022, à la Cité du Vin de Bordeaux. Il s’adresse aux professionnels et acteurs de l’eau, décideurs publics et économiques et aux associations. Renseignements ici.