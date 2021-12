17 - En juin 2022, RDV à La Rochelle pour les Journées Aliments & Santé

du mercredi 15 juin 2022 au jeudi 16 juin 2022

Les 15 et 16 juin prochains, l’Espace Encan de La Rochelle accueillera les Journées Aliments & Santé (JAS). Organisée par le Critt Agroalimentaire, cette manifestation destinée aux professionnels de l’alimentation et de la santé “est la plus importante convention d’affaires européenne du secteur”. Outre les rencontres d’affaires où 4 000 rendez-vous sont annoncés en vue d’identifier de futurs partenaires (jusqu’à 24 RDV confidentiels pour chaque participant), “Le carré des décideurs” via des rendez-vous préprogrammés permettra des “rencontres facilitées pour gagner du temps”. En nouveauté pour cette 14e édition, “Le forum Europe” où il sera possible d’échanger en visioconférence avec les clusters européens et leurs membres, afin de présenter ses solutions à un public international. Enfin, un pôle avec 180 exposants, un espace start-up mais aussi une dizaine d’ateliers “avec ceux qui font l’actualité en alimentation & santé” ainsi que des conférences sont également au programme. 1 100 professionnels sont attendus et plus de 200 nouveaux produits seront présentés. Informations et inscription, ici.