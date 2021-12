33 - La première Bordeaux Wine Week officialisée

du jeudi 16 juin 2022 au dimanche 26 juin 2022

Depuis de longs mois, le monde bordelais du vin réfléchit à faire évoluer l’édition girondine du salon Vinexpo. Un travail qui aboutit avec, comme nous l’évoquions il y a 2 mois (le 16h/APS n° 4532), l’arrivée prochaine d’un nouvel évènement baptisé Bordeaux Wine Week, officialisé aujourd’hui. Sa première édition se déroulera du 16 au 26 juin prochains. Initiée par le CIVB, l’Office de tourisme & des congrès de Bordeaux Métropole et Vinexposium, ce "temps fort événementiel majeur dédié aux vins et spiritueux capitalisera sur le succès et la complémentarité de manifestations existantes tout en initiant de nouveaux rendez-vous synergiques pour le grand public comme pour les professionnels du monde entier", est-il indiqué. Il est ainsi prévu "un programme à la fois culturel, festif, touristique, œnologique, économique et scientifique".

L’ouverture sera assurée par le "Week-end des grands crus" du 16 au 19 juin, pour "aller à la découverte de 120 Grands Crus de Bordeaux au travers de dégustation, de visites dans les propriétés et de dîners dans les châteaux et à Bordeaux". Deux grands rendez-vous sont annoncés. D’une part le symposium "Act for Change" (20 et 21 juin) à la Cité du Vin, avec un cycle de conférences sur le thème "Le vin en 2030", abordé sous les angles de la production, de la commercialisation et de la consommation. Et d’autre part les WOW ! Meetings qui rassembleront les 22 et 23 juin les professionnels français et étrangers autour de "nouveaux rendez-vous d’affaires dédiés aux vins bio et certifiés dans une démarche environnementale". La manifestation grand public Bordeaux Fête le Vin, du 23 au 26 juin, viendra clôturer l’ensemble.