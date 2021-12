Dans une période où l’on ne s’étonne vraiment plus de rien, l’intelligence économique nous invite à pratiquer l’étonnement pour enrichir les pratiques de veille concurrentielle et (...)

33 - Talence : séminaire VVOP le 15 décembre

le mercredi 15 décembre 2021

Le séminaire VVOP (vigne, vin, ondes et procédés) se déroulera ce 15 décembre à Talence au sein de l’Institut d’optique d’Aquitaine. Organisé par Inno’vin et Alpha RLH, cet événement a pour objectif notamment “de favoriser les connexions, partenariats et business entre les acteurs des 2 clusters”. Au programme de cette édition : une table ronde “Optique, photonique et hyperfréquences, comment intégrer ces technologies d’avenir pour répondre aux besoins du secteur vitivinicole ?” ainsi que des “Retours d’expériences et exemples d’intégrations réussies pour la filière vitivinicole”. Des rendez-vous BtoB sont également annoncés. Informations et inscription, ici.