Dans une période où l’on ne s’étonne vraiment plus de rien, l’intelligence économique nous invite à pratiquer l’étonnement pour enrichir les pratiques de veille concurrentielle et (...)

33 - Premier salon des produits régionaux de Nouvelle-Aquitaine pour le marché RHD

le mercredi 9 février 2022

Le salon des produits régionaux de Nouvelle-Aquitaine pour le marché RHD est programmé le 9 février prochain. Cette 1re édition, qui se déroulera au Pin Galant à Mérignac, a pour objectif de présenter la gamme RHD des coopératives et entreprises agroalimentaires de Nouvelle-Aquitaine aux distributeurs tels que les grossistes (alimentaires et boissons), cash carry et sociétés de restauration collective. Cet événement est organisé par La Coopération Agricole et l’Aria Nouvelle-Aquitaine. Informations ici.