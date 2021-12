Dans une période où l’on ne s’étonne vraiment plus de rien, l’intelligence économique nous invite à pratiquer l’étonnement pour enrichir les pratiques de veille concurrentielle et (...)

16 - Eurekatech Fest à Angoulême

le mardi 14 décembre 2021

Eurekatech Fest se déroulera le 14 décembre prochain au sein du Technoparc Krysalide à Saint-Michel près d’Angoulême. Pour cette 2e édition, le festival de l’innovation et de la créativité s’articulera autour du thème : “Sobriété, vecteur d’innovation pour les entreprises ?”. Avec au programme : deux tables rondes intitulées “Intégrer la sobriété dans la stratégie des entreprises” et “Comment la sobriété produit-elle une nouvelle génération d’entrepreneur.e.s”, une conférence sur le thème “Climat, biodiversité, économie circulaire : réinventer l’entreprise pour relever les défis du XXIe siècle” mais aussi des “ateliers de créativité” en vue de trouver des solutions à des problématiques réelles d’entreprises du territoire. Sans oublier “Les RDV d’affaires Eurekatech Fest” entre jeunes entreprises et investisseurs (grands comptes, PME, institutionnels...). Inscription ici.

+ A signaler que l’événement sera également diffusé en partie sur la page facebook d’Eurekatech.