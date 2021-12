Dans une période où l’on ne s’étonne vraiment plus de rien, l’intelligence économique nous invite à pratiquer l’étonnement pour enrichir les pratiques de veille concurrentielle et (...)

86 - Les 8 et 9 décembre, Forum Innovation Santé au Futuroscope

du mercredi 8 décembre 2021 au jeudi 9 décembre 2021

La MIMS (Maison de l’Innovation de la Médecine Spécialisée) organise, les 8 et 9 décembre, le Forum Innovation Santé. Ce rendez-vous s’adresse aux start-up et entreprises de la santé, afin de se rencontrer et de développer leurs affaires. L’évènement se déroulera au Palais des Congrès du Futuroscope, près de Poitiers. Outre le networking afin de concrétiser alliances technologiques, commerciales et financières, un programme d’une dizaine de conférences est annoncé.

