16 - 11e édition du salon VS Pack du 7 au 9 décembre à Cognac

du mardi 7 décembre 2021 au jeudi 9 décembre 2021

Atlanpac, le cluster “Graphic et Packaging” de la Nouvelle-Aquitaine, organise la 11e édition du salon VS Pack, dédié à l’innovation packaging et technologique pour les vins et spiritueux. L’évènement est programmé du 7 au 9 décembre au Parc des Expositions de Cognac. Plus de 110 exposants nationaux et internationaux sont attendus : experts de l’emballage premium, groupes, PME et TPE innovantes. Le cycle de conférences, plus d’une douzaine, a été enrichi par rapport à l’édition 2019 et proposera notamment des approches autour des tendances et innovations verrières, de la transition des matériaux ou encore de la protection juridique.

Informations et inscription, ici.