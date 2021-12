33 - Le forum NAIA.R à Bordeaux du 9 au 11 décembre

du jeudi 9 décembre 2021 au samedi 11 décembre 2021

Le forum néo-aquitain de l’intelligence artificielle revient pour une 2e édition et intègre cette année la dimension robotique à sa programmation. Désormais baptisé NAIA.R, l’évènement organisé par notre confrère Sud Ouest et le groupe Suez se déroulera du 9 au 11 décembre en présentiel, au Hangar 14 à Bordeaux. Plus de 60 exposants sur 5 000 m2 sont annoncés, avec “des espaces de démonstration, stands, rencontres professionnelles, ateliers…” ainsi qu’une soixantaine de conférences et ateliers (également retransmis en live) menés par une centaine d’intervenants. Les 2 premières journées seront réservées aux scientifiques, au monde de l’entreprise ainsi qu’aux étudiants de ces filières, avec pour ces derniers un job dating et un couloir de l’orientation. Plus de 3 000 personnes sont attendues. Renseignements et inscription, ici.