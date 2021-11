64 - IA Pau, en présentiel et online

du vendredi 3 décembre 2021 au dimanche 5 décembre 2021

IA Pau, organisé par l’association éponyme, LumenAI et la technopole Hélioparc, est un évènement en ligne, diffusé depuis le Pavillon des Arts de Pau, autour du machine learning et de la data science, visant à rassembler chercheurs, enseignants, entrepreneurs, étudiants mais aussi particuliers autour de la thématique du traitement des données. L’ambition ? “Rapprocher la sphère économique, le monde académique et le grand public”. L’édition 2021, 4e du genre, se tiendra du 3 au 5 décembre prochain, autour des thématiques “Intelligence artificielle et quantique”, “Traitement de la langue” et “Souveraineté numérique”. Au programme : un cycle de conférences, des tables rondes et un data challenge au cours duquel des équipes d’étudiants devront résoudre, avec une technologie d’intelligence artificielle l’un des problèmes soumis par des entreprises. Renseignements et inscription, ici.