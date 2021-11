En cette fin d’année, les commandes de produits par internet se multiplient. Le commerce en ligne se développe et les ventes du secteur devraient s’élever à 80 milliards en 2017. (...)

87 - Transformation de l’industrie par la 5G

le jeudi 2 décembre 2021

La CCI de Limoges et de la Haute-Vienne organise, en partenariat avec Orange, une conférence sur le thème “Comment la 5G va transformer le secteur de l’industrie”. Programmé en présentiel, dans les locaux de la CCI, cet évènement à destination des chefs d’entreprise se déroulera le 2 décembre prochain, de 18h à 19h30. Le pitch : “la 5G, associée aux technologies d’intelligence artificielle, d’IoT et de cloud computing, va changer la façon de concevoir les sites industriels et en améliorer la productivité”. Des experts présenteront les nouveaux usages permis par ce nouveau standard pour la téléphonie mobile ainsi que des exemples d’applications réalisées avec des partenaires industriels. Inscription (obligatoire) ici.