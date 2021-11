En cette fin d’année, les commandes de produits par internet se multiplient. Le commerce en ligne se développe et les ventes du secteur devraient s’élever à 80 milliards en 2017. (...)

64 - La filière hydroélectrique a RDV à Mauléon

le jeudi 2 décembre 2021

Tous les deux ans, le salon Hydromeeting réunit les producteurs, prestataires et collectivités concernés par l’hydroélectricité dans les Pyrénées. Mauléon-Licharre accueille cet évènement le jeudi 2 décembre, lors d’une rencontre préparée par les CCI de Bayonne Pays basque, Pau-Béarn et Tarbes. Cette énergie renouvelable est l’objet d’une forte demande et c’est un enjeu dans la transition énergétique. D’autant que l’Europe requiert depuis plusieurs années la mise en appels d’offres du potentiel des Pyrénées occidentales. Barrages, centrales, conduites forcées, ces installations sont aujourd’hui majoritairement gérées par la SHEM (Société hydro-Electrique du Midi), entité du groupe Suez.