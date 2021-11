33 - World Impact Summit #4

du jeudi 2 décembre 2021 au vendredi 3 décembre 2021

Le World Impact Summit est de retour à Bordeaux pour une 4e édition, en mode phygital. La partie présentielle se déroulera les 2 et 3 décembre prochains, au Palais de la Bourse, la scène digitale proposera pour sa part 10 heures de contenu exclusif. Ce “sommet des solutions pour la planète” sera structuré autour de 4 thèmes : objectif zéro carbone, économie circulaire, relance durable par les territoires, nature et biodiversité. Des axes qui seront “connectés entre eux grâce à la grande cause 2021 : l’eau”, est-il souligné. Un riche programme est annoncé, avec des conférences, tables rondes, ateliers techniques et pitchs “inspirants” ; 150 speakers et experts de renom sont prévus. Egalement au menu, le Village des solutions, afin de trouver des idées concrètes pour répondre à ses problématiques RSE : 300 innovateurs exposants seront présents. Enfin, il sera possible d’organiser des rencontres professionnelles pré-qualifiées grâce à la plate-forme digitale. L’objectif est d’attirer quelque 5 000 professionnels de l’économie à impact. Informations et inscription, ici.