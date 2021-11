L’intelligence économique s’intéresse à la maitrise et à la protection des information stratégiques utiles aux décideurs publics et privés. Outre la veille stratégique et la sécurité (...)

33 - A Cenon, Le Rocher de Palmer accueille les 4e JRC2B

du lundi 29 novembre 2021 au mardi 30 novembre 2021

Les Journées régionales construction bois & biosourcés sont de retour ces 29 et 30 novembre. Co-organisés par Fibois Nouvelle-Aquitaine et par Odéys, le cluster construction et aménagement durables de Nouvelle-Aquitaine, ces 4e JRC2B devraient réunir 400 professionnels au Rocher de Palmer à Cenon. Avec au programme : des conférences techniques de haut niveau avec des intervenants tels que FCBA, ONF, Alterlab Architectes, Lamécol ou encore Résonance Paille, des retours d’expériences, des visites de chantier ainsi que des rencontres d’affaires.

