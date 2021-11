33 - La RSE au menu d’Exp’Hôtel 2021

du dimanche 28 novembre 2021 au mardi 30 novembre 2021

Le salon régional de la restauration, des métiers de bouche et de l’hôtellerie Exp’Hôtel Bordeaux se déroulera du 28 au 30 novembre au Parc des expositions de Bordeaux. Organisé par Congrès et Expositions de Bordeaux et présidé par le chef Philippe Etchebest, Exp’hôtel a pour objectif de faire découvir les nouvelles tendances de marchés en matière d’équipements, de matériels ou encore de produits alimentaires. Pour cette édition 2021 qui sera axée sur la responsabilité environnementale et sociétale, plus de 270 exposants seront réunis au sein de 4 pôles thématiques : Déco, désign et aménagement ; Services ; Nouvelles Technologies ; Restauration et métiers de bouches. Enfin au chapitre des nouveautés : la mise en place d’un nouveau parcours de visite autour de la street food, l’accueil de la 2e édition des “Loc’Halles du Sud-Ouest” avec l’AANA ou encore des “pitchs exposants” (15 min pour présenter un produit, un service ou une innovation). Enfin, Le Grand Plateau, annoncé comme un “forum accélérateur d’échanges” proposera cette année des speed meeting one to one “offrant aux visiteurs l’opportunité de découvrir et échanger avec des entreprises novatrices sur les thématiques de l’écoresponsabilité et de la formation des jeunes”. A noter que pendant ces 3 jours, 13 concours de haut niveau seront organisés pour les professionnels et/ou apprentis.

Informations et inscriptions, ici.