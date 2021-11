L’intelligence économique s’intéresse à la maitrise et à la protection des information stratégiques utiles aux décideurs publics et privés. Outre la veille stratégique et la sécurité (...)

64 - 22e édition Innobat à Biarritz

du mercredi 24 novembre 2021 au jeudi 25 novembre 2021

Le salon Innobat se déroulera les 24 et 25 novembre prochains à Biarritz. Pour ces rencontres d’affaires destinées aux professionnels de la construction et du BTP du sud ouest, 100 exposants sont annoncés au sein de la halle d’Iraty. Avec également au programme pour cette 22e édition des conférences (“Travail dissimulé : obligation de vigilance et solidarité financière”, “Mettre du bois dans votre projet : les clefs pour bien agir”, “La démarche bâtiments durables en Nouvelle-Aquitaine” ou encore “Entreprises du BTP, que faire en cas de difficulté de trésorerie”), “La journée innovation et bâtiment durable avec Odéys (pitchs de produits innovants)”, un job dating organisé par la FFB64, la Capeb Pays basque et Pôle Emploi ainsi que “La soirée du bâtiment” permettant d’inviter clients et collaborateurs. Enfin, à signaler qu’Innobat réunit deux autres salons : Innopaysa (2e édition) qui s’adresse aux professionnels des espaces verts et du paysage et le salon des électriciens Energika (4e édition).

Informations et inscriptions, ici.