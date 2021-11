33 - Retour du French Tech Days en présentiel au Palais de la Bourse

du jeudi 18 novembre 2021 au vendredi 19 novembre 2021

Le French Tech Day est de retour en présentiel au Palais de la Bourse le 18 novembre prochain. Ce rendez-vous annuel “de référence de l’écosystème technologique et innovant” de l’association French Tech Bordeaux prévoit plusieurs temps forts tout au long de cette journée. La matinée sera consacrée à “l’entrepreneuriat pour tous”. Puis, dans l’après-midi, 2 tables rondes (“Startups et recrutement” et “Comment devenir une startup du FT120 ?”) ainsi qu’un Demo day startups où “les plus belles startups créées entre 2019 et 2021” pitcheront sur la scène du Palais de la Bourse. Et parmi les speakers annoncés, à noter la participation de Stéphanie Gateau (Handiroad), Marie Catoire (Treefrog Therapeutics), Cédrik Ferrero (Geosat) ou encore Jihane Karim (Flying Whales). Informations et inscription, ici.

+ Concernant le Job Connect, dont ce sera la 3e édition de l’année 2021, il se déroulera pour la première fois sur 2 jours, les 18 et 19 novembre, et 100% en ligne. Plus de 400 offres (CDI, CDD, alternance, stage...) seront proposées telles que développeur web, data scientist, growth hacker ou encore UI-UX design. En vue de décrocher un entretien par téléphone ou en visio, les candidats peuvent s’inscrire jusqu’au 17 novembre.