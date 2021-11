L’intelligence économique s’intéresse à la maitrise et à la protection des information stratégiques utiles aux décideurs publics et privés. Outre la veille stratégique et la sécurité (...)

86 - Poitiers : 1re édition Hackathon low tech

du vendredi 19 novembre 2021 au dimanche 21 novembre 2021

Du 19 au 21 novembre prochains, le SPN (réSeau des Professionnels du Numérique) organise un “Hackaton low tech et résilience des territoires” en présentiel à Poitiers (au tiers-lieu Cobalt). Cet événement qui s’adresse aux entrepreneurs, salariés, développeurs ou encore étudiants a pour objectif de faire émerger “de nouvelles solutions innovantes et respectueuse de l’environnement”. En l’espace de 48 heures, les participants, qui seront coachés par des experts et accompagnés par des mentors, se challengeront sur les problématiques liées à la préservation de la biodiversité nocturne, aux changements climatiques et l’augmentation de la population (îlots de chaleur) et enfin à la pollution des eaux. L’ambition est de développer un projet informatique, un logiciel ou une application.

Informations et inscription, ici.