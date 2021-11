L’intelligence économique s’intéresse à la maitrise et à la protection des information stratégiques utiles aux décideurs publics et privés. Outre la veille stratégique et la sécurité (...)

33 - La "Tournée des Héros" à Bordeaux

le mardi 16 novembre 2021

Le réseau "Entreprise du Futur" organise la première édition de son rendez-vous national "Tournée des Héros", qui fera notamment étape le 16 novembre prochain à Bordeaux. Cette matinée qui se déroulera à Cap Sciences verra notamment l’intervention de 2 chefs d’entreprise "sur la révolution de l’organisation au travail, centrée sur l’humain, mêlant inclusion et technologie" : Serge Dessay (PDG de l’entreprise adaptée HoTravail et vice-président du Club des ETI de Nouvelle-Aquitaine) ainsi que Fabien Bardinet (vice-président d’Airbus, directeur de l’automatisation et de la robotique). Egalement au programme : deux tables rondes sur "Comment profiter de la relance pour transformer durablement son entreprise ?" et "L’innovation responsable au cœur de la croissance".

Participation gratuite sur inscription, jauge limitée à environ 100 places.