64 - Anglet : R-Evolution#4 explore l’invisible dans les bâtiments

le mardi 23 novembre 2021

Le 23 novembre, R-Evolution revient à Anglet (Espace de l’Océan) avec une 4e édition qui a pour objectif d’explorer l’invisible dans les bâtiments. En s’appuyant sur le thème “Bâtiments : performance vs esthétique, faut-il choisir ?”, il s’agira notamment d’aborder les systèmes énergétiques, l’intelligence artificielle et les enveloppes performantes. Cette journée sera rythmée par 2 tables rondes “Invisibilité vs performance, vers une conciliation ?” et “Invisibilité & dématérialisation” où plusieurs intervenants dont Aline Barlet (codirectrice du laboratoire Greccau, maître de conférence à l’ENSAP de Bordeaux), Max Rolland (architecte et fondateur de Tectoniques) ou encore Florent Chatelain (conseiller senior construction au sein de Marsh France) apporteront leur expertise. Des démonstrations d’entreprises telles qu’OliKrom (pigments intelligents), PureNat (purificateurs d’air) ou GreenMe (qualité de l’environnement au travail) sont également au programme.

Cette rencontre est organisée par Nobatek INEF4, Arkinova (Technopole Pays basque) et le cluster construction et aménagements durables Odéys.

Informations et inscription, ici.