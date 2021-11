L’intelligence économique est un ensemble d’outils et de méthodes visant à encourager la maitrise et la protection des informations utiles aux décideurs publics et privés. Cette (...)

33 - Bordeaux accueille le congrès du Syndicat des avocats de France

du vendredi 12 novembre 2021 au dimanche 14 novembre 2021

Le congrès du Syndicat des avocats de France se déroulera du 12 au 14 novembre à l’Athénée Municipal à Bordeaux. Cette 48e édition s’articulera autour du thème “La justice peut-elle se rendre ?”. Outre une plénière d’ouverture, 2 tables rondes intitulées “Une justice à défendre” (Le prix de l’indépendance : pouvoir judiciaire et démocratie...) et “Des défenses à construire” (Défendre la place de l’avocat, la vocation essentielle des avocats pour le juste et le bien commun...) ainsi que des “ateliers syndicaux” (Le cabinet d’avocat du futur ; Les outils numériques...) sont programmés pendant ces 3 jours.

Informations et inscription, ici.