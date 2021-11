L’intelligence économique est un ensemble d’outils et de méthodes visant à encourager la maitrise et la protection des informations utiles aux décideurs publics et privés. Cette (...)

17 - Emballages : transition dans les matériaux, réduction, réemploi (Saintes)

le mardi 9 novembre 2021

Le 9 novembre prochain, le Pôle Innovation de Saintes et Agri Sud-Ouest Innovation organisent une rencontre intitulée “Emballages : transition dans les matériaux, réduction, réemploi”. Au cours de cette matinée (9h30-12h) qui se déroulera au sein de la Cité entrepreneuriale de la ville, les partenaires de l’événement développeront différents sujets. L’Ademe présentera “Les obligations et les échéances de la réglementation : la loi AGEC anti-gaspillage et économie circulaire” ainsi que les aides de l’agence de la transition écologique associées au plan de relance (dispositif réemploi / réduction / substitution des emballages dont ceux en plastiques à usage unique). Et Atlanpack (pôle graphic et packaging de la Nouvelle-Aquitaine) abordera “les opportunités pour les entreprises” avec le programme Transition Matériaux d’Emballages. Plusieurs témoignages d’entreprises (Lyspackaging, Little Pots, coopérative agricole Océalia) sont également programmés.

