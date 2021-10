L’intelligence économique s’intéresse à la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés. Cette maitrise de l’information passe (...)

L’intelligence économique s’intéresse à la maitrise et à la protection des information stratégiques utiles aux décideurs publics et privés. Outre la veille stratégique et la sécurité (...)

Région - En novembre, c’est le mois de la transmission-reprise en NA

du lundi 1er novembre 2021 au mardi 30 novembre 2021

Le Mois de la transmission-reprise des TPE se déroulera en novembre prochain dans l’ensemble de notre région. L’objectif ? “Sensibiliser et informer grand public et chefs d’entreprise sur les aides mobilisables pour transmettre ou reprendre une entreprise” et “rencontrer des repreneurs, des cédants ou des professionnels”. Pour cette 4e édition, ce sont plus de 50 événements (manifestations, webinaires, échanges) qui sont programmés. Et nouveauté cette année, “une plate-forme en ligne de concertation sera également activée jusqu’à la fin de l’année, en vue de faire évoluer les dispositifs régionaux existants et de construire une feuille de route de la transmission en Nouvelle-Aquitaine, associant tous les acteurs”.

