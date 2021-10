L’intelligence économique s’intéresse à la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés. Cette maitrise de l’information passe (...)

L’intelligence économique s’intéresse à la maitrise et à la protection des information stratégiques utiles aux décideurs publics et privés. Outre la veille stratégique et la sécurité (...)

64 - A Pau, B.num veut accélérer la transformation digitale

le lundi 15 novembre 2021

B.num se tiendra le 15 novembre prochain au Palais Beaumont à Pau. Organisé par la CCI Pau Béarn, ce salon B2B de l’innovation et de la transformation digitale dédié aux acteurs économiques du territoire réunira une trentaine d’exposants. Répartis sur 5 espaces (Industrie - Tourisme - Commerce - Services - Accompagnement et financement), ceux-ci proposeront plus de 50 solutions numériques. Au programme également, deux cycles de conférences autour du “Commerce & tourisme” et “Industrie & technologie” ainsi que les Trophées du commerce, concours destiné à valoriser les commerçants et prestataires de services locaux lors d’une soirée qui leur sera dédiée. Informations et inscription, ici.